Il est difficile de prévoir les moments d’anthologie. De prédire ce qui changera le cours de l’histoire. Cependant, le Québécois Félix Auger-Aliassime, d’origine togolaise par son père, dispute en ce moment ce qui pourrait bien être le match le plus important de sa carrière contre le Russe Daniil Medvedev.

Auger-Aliassime est l’un des meilleurs joueurs sur le circuit présentement et il est certainement l’un de ceux qui ont le plus de confiance. En début de saison, le Québécois avait émis un seul souhait : trouver plus de constance et de confiance. Vœu réalisé en moins de trois semaines. Il devra faire partager son secret.

Battre Medvedev ne sera pas une tâche facile, mais Auger-Aliassime est probablement rendu à cette étape dans son développement.

Il clame haut et fort depuis qu’il a 14 ans qu’il souhaite devenir numéro un mondial. S’il veut concrétiser son souhait, il devra obligatoirement battre les joueurs qui le devancent au classement.

Auger-Aliassime n’a jamais été autant en possession de ses moyens depuis le début de sa carrière. Tout fonctionne. Ses faiblesses sont invisibles. Rien ne semble vouloir l’ébranler depuis son arrivée en Australie. Peu de gens auraient cru possible une victoire contre l’Allemand Alexander Zverev, troisième joueur mondial, à la Coupe ATP. Pourtant, c’est arrivé.