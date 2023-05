Aurel Badji Wagbe rejoint Kiel

La Fédération Togolaise de football (FTF) a annoncé la signature du premier contrat professionnel de l’international germano-togolais, Aurel Badji Wagbe (19 ans) avec Holstein Kiel, en Bundesliga 2 (Allemagne).

L’attaquant évoluait avec les joueurs U19 allemands et a joué en sélection nationale.

Holstein Kiel est un club de football professionnel basé à Kiel.

Il participe actuellement à la 2. Bundesliga, qui est la deuxième division du football allemand.

Le club a été fondé en 1900 et dispute ses matchs à domicile au Holstein-Stadion. Holstein Kiel possède une base de fans fidèles et a connu du succès ces dernières années, notamment avec la promotion en 2. Bundesliga et la quasi-promotion en Bundesliga lors de la saison 2019-2020.