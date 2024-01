Balade en vélo et en roller à Lomé

Les organisateurs de la ‘Boucle de la Kozah’, une épreuve cycliste lancée en 2008, ont décidé de lancer ‘LomébyCycle’, un évènement grand public conçu pour promouvoir et allier autour du vélo, le sport, le cyclotourisme, la détente et le renforcement du lien social dans la ville de Lomé et au-delà.

Place donc au vélo, mais aussi au roller dans les rues de la capitale.

Rendez-vous le 18 février. Le tracé de la randonnée sera communiquée dans les prochains jours.

______

Informations complémentaires : lomebycycle@gmail.com