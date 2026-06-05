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Les Éperviers tenus en échec par la Centrafrique (1-1) en match amical

Les Éperviers ont entamé leur préparation aux éliminatoires de la CAN sur une note mitigée, accrochés vendredi par la Centrafrique sur le score d'un but partout, au Maroc.

Résultat mitigé © DR

Les Éperviers ont entamé leur préparation aux éliminatoires de la CAN sur une note mitigée, accrochés vendredi par la Centrafrique sur le score d'un but partout, au Maroc.

Dominateurs dans le jeu mais inefficaces devant le but, les Togolais ont concédé l'ouverture du score à la 24e minute sur une réalisation de Goduine Koyalipou. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir Kevin Denkey égaliser et ramener les deux équipes à égalité.

Malgré de nombreuses occasions de part et d'autre en fin de match, le score n'a plus évolué. Un résultat décevant au regard de la domination affichée, mais qui laisse des enseignements utiles avant la suite de la préparation.

Les Éperviers retrouveront le Bénin mardi prochain, toujours au Maroc, pour un second match amical.

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