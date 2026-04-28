Beach Handball : le Togo s'incline en finale mais sort la tête haut

Le rêve s'est arrêté en finale. Lundi, sur la plage de Lomé, l'équipe du Togo a cédé face à la Tunisie en finale de la première Coupe d'Afrique des Nations de Beach Handball (0-2), après avoir brillamment éliminé la Côte d'Ivoire, le Mali et le Bénin dans les tours précédents. Même scénario chez les dames, battues par le Bénin sur le score identique de 0-2.

Ces deux défaites en finale privent les Éperviers du sacre continental et, surtout, d'une qualification pour la Coupe du monde de Beach Handball prévue du 23 au 28 juin prochain à Zagreb, en Croatie.

Mais la déception sportive ne doit pas masquer l'essentiel. Le Togo sort de cette compétition la tête haute, avec une expérience précieuse engrangée à domicile face aux meilleures nations africaines de la discipline.