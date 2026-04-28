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Beach Handball : le Togo s'incline en finale mais sort la tête haute

Battus par la Tunisie chez les hommes et le Bénin chez les dames, les Éperviers quittent la première CAN de Beach Handball sans titre mais avec les honneurs, et la fierté d'avoir organisé un événement historique.

Beau parcours de l'équipe nationale © republicoftogo.com

Le rêve s'est arrêté en finale. Lundi, sur la plage de Lomé, l'équipe du Togo a cédé face à la Tunisie en finale de la première Coupe d'Afrique des Nations de Beach Handball (0-2), après avoir brillamment éliminé la Côte d'Ivoire, le Mali et le Bénin dans les tours précédents. Même scénario chez les dames, battues par le Bénin sur le score identique de 0-2.

Ces deux défaites en finale privent les Éperviers du sacre continental et, surtout, d'une qualification pour la Coupe du monde de Beach Handball prévue du 23 au 28 juin prochain à Zagreb, en Croatie.

Mais la déception sportive ne doit pas masquer l'essentiel. Le Togo sort de cette compétition la tête haute, avec une expérience précieuse engrangée à domicile face aux meilleures nations africaines de la discipline.

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