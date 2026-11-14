Belle prestation des Eperviers face à l'Algérie

Les Éperviers ont longtemps tenu tête aux Fennecs. Mais le Togo a fini par céder en fin de match face à l’Algérie (1-0), samedi à Tizi Ouzou, lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Sur un ballon délivré par Hadj Moussa, Ramy Bensebaïni a inscrit de la tête le seul but de la rencontre.

Grâce à cette victoire, l’Algérie compte 7 points et conforte sa place de leader du groupe à mi-parcours des éliminatoires.

Les Algériens ont multiplié les offensives, mais le Togo a résisté jusqu’aux dernières minute. Match retour le 17 novembre à Lomé.