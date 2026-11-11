Rubriques

Tendances:
Sport

La Ligue professionnelle à la manoeuvre

La Fédération togolaise de football (FTF) a confié l’organisation et la promotion des compétitions  à la Ligue professionnelle de football du Togo (LPFT).

Têtê Wilson-Bahun (G) et Guy Kossi Akpovy © DR

La Fédération togolaise de football (FTF) a confié l’organisation et la promotion des compétitions  à la Ligue professionnelle de football du Togo (LPFT).

L’acte de délégation a été signé par Guy Kossi Akpovy, président de la FTF, et Têtê Wilson-Bahun, président de la LPFT. La Ligue reste placée sous l’autorité de la Fédération.

L’objectif est de mieux structurer les compétitions, d’améliorer la planification, de stabiliser le football et d’offrir un meilleur accompagnement aux clubs.

Le premier test arrive vite. La LPFT doit maintenant établir le calendrier de la saison 2026-2027 du championnat professionnel, très attendu par les clubs et les supporters.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les Eperviers n’ont pas dit leur dernier mot

Les Eperviers n’ont pas dit leur dernier mot

À quelques jours de la double confrontation contre l’Algérie, les 14 et 17 novembre, Patrice Neveu hausse le ton. Le sélectionneur des Éperviers réclame plus d’agressivité et de solidarité pour rester dans la course à la qualification.

Quatre jours pour se préparer au défi algérien

Quatre jours pour se préparer au défi algérien

Les Éperviers préparent depuis ce lundi à Tabarka, en Tunisie, leur double confrontation contre les Fennecs d’Algérie, les 14 et 17 novembre. Patrice Neveu a convoqué 25 joueurs.

Neveu fixe le cap : rebâtir avant de gagner

Neveu fixe le cap : rebâtir avant de gagner

À quelques jours de la double confrontation face à l’Algérie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027, Patrice Neveu a tenu à recadrer les attentes. Le sélectionneur des Éperviers l’assure : la qualification n’est pas sa mission première.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.