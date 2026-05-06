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Championnats d'Afrique de natation à Oran

Une délégation togolaise prend part depuis lundi à la 17e édition des championnats d'Afrique de natation, organisés à Oran, en Algérie, du 5 au 10 mai. 

Des concurrents sérieux dont les nageurs sud-africains © republicoftogo.com

Une délégation togolaise prend part depuis lundi à la 17e édition des championnats d'Afrique de natation, organisés à Oran, en Algérie, du 5 au 10 mai. 

Quarante-quatre nations sont au départ, parmi lesquelles les poids lourds continentaux que sont l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria et le Sénégal.

Le Togo est représenté par Jordano Magnim Daou et Marie Dédé Amenou, ainsi que la nageuse junior Kenza Boukari, basée en Suisse,  qui effectue ses premiers pas sous le drapeau togolais. 

Tous trois s'aligneront dans diverses épreuves, crawl, brasse et papillon.

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