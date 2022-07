Coupe Davis Afrique : victoire du Togo

La Coupe Davis Afrique zone groupe IV s’est déroulée du 4 au 9 juillet à Kigali (Rwanda).

Elle regroupait neuf pays : Angola, Botswana, Congo Brazzaville, Uganda, Togo, RD Congo, Tanzanie et Soudan et plus de 50 joueurs.

L'équipe togolaise a remporté le tournoi en s’imposant face au Rwanda.

Cinq tennismen représentaient le pays, Martial Mogli, Thomas Setodji, Liova Ajavon, Mlappa Akonglo, et Isak Padio.

C'est la première fois que le Togo atteint un tel niveau continental.