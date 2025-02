Débuts difficiles à New Delhi

L’équipe togolaise de tennis a connu une entrée en matière compliquée dans les barrages du Groupe I Monde de la Coupe Davis, disputés à New Delhi.

Opposés à une solide équipe indienne, les représentants du Togo ont concédé deux lourdes défaites en simple, réduisant considérablement leurs chances de qualification.

Le premier match a vu Liova Ayité Ajavon affronter Mukund Sasikumar. Malmené dès les premiers échanges, le joueur togolais a multiplié les fautes directes et n’a jamais réussi à imposer son jeu face à un adversaire solide et entreprenant. En un peu plus d’une heure de jeu, l’Indien s’est imposé sans difficulté 6-2, 6-1, donnant ainsi le ton de la journée.

Dans la deuxième rencontre, Thomas Setodji, numéro un togolais, a vécu un véritable calvaire face à Ramkumar Ramanathan. Débordé dès le début, il n’a jamais pu retrouver son rythme et a subi la loi d’un adversaire expéditif. En seulement 49 minutes, l’Indien s’est imposé sur un score sans appel 6-0, 6-2, scellant une journée difficile pour le Togo.

Avec ce début délicat, l’équipe togolaise se retrouve dos au mur et devra impérativement réagir lors des prochaines rencontres pour espérer renverser la situation. La confrontation contre l’Inde est loin d’être terminée, mais chaque match devient désormais décisif pour tenter de maintenir un espoir de qualification.

Le prochain match du Togo se déroule dimanche.