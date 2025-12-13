Rubriques

Tendances:
Sport

Course populaire

L’ambassadeur de l’Union européenne, Gwilym Ceri Jones, a réaffirmé samedi la solidité du partenariat entre l’UE et le Togo à l’occasion d’une course populaire organisée dans les artères de Lomé.

Gwilym Ceri Jones en grande forme samedi dans les rues de la capitale © republicoftogo.com

L’ambassadeur de l’Union européenne, Gwilym Ceri Jones, a réaffirmé samedi la solidité du partenariat entre l’UE et le Togo à l’occasion d’une course populaire organisée dans les artères de Lomé.

L’événement a réuni jeunes et moins jeunes autour de valeurs tels que la solidarité, le vivre-ensemble et l’engagement collectif.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne « AGIR ENSEMBLE », lancée depuis un mois par la délégation de l’Union européenne. L’objectif  est de mettre en lumière les actions et les réalisations concrètes issues de la coopération entre l’UE et le Togo dans divers secteurs du développement.

Le choix du sport comme vecteur de communication n’est pas anodin. Il répond à la volonté de toucher un large public et de renforcer les liens entre les populations autour d’une activité accessible à tous.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Asko assure, Barracuda frappe fort

Asko assure, Barracuda frappe fort

La cinquième journée du championnat de première division a livré ce week-end une série de rencontres intenses marquée par des victoires tactiques et des duels très disputés.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.