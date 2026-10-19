Défaite à Bamako

Asko de Kara a perdu 3-2 dimanche à Bamako face au club malien du FC Diarra, lors du match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe CAF.

Dominés en première période, les Togolais de la Kozah étaient menés 3-1 à la pause. Ils ont ensuite réduit l'écart et évité la déroute.

Avec un seul but de retard, Asko garde toutes ses chances de qualification pour la phase de groupes. Le match retour aura lieu dans une semaine à Lomé.

Le club togolais avait franchi le tour précédent aux dépens des Nigériens de l'AS ZAM. Il espère répéter cet exploit pour accéder à la phase de groupes.