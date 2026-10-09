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Akpovy au Cap-Vert

Le président de la Fédération togolaise de football (FTF), Guy Kossi Akpovy, participe à Santa Maria, sur l'île de Sal (Cap-Vert), à la Conférence stratégique de la Confédération africaine de football (CAF).

Guy Kossi Akpovy © DR

Le président de la Fédération togolaise de football (FTF), Guy Kossi Akpovy, participe à Santa Maria, sur l'île de Sal (Cap-Vert), à la Conférence stratégique de la Confédération africaine de football (CAF).

La rencontre réunit les présidents des 54 associations membres, des responsables techniques, des sélectionneurs, des membres du comité exécutif de la CAF et des experts du football africain et international. 

Parmi eux figurent d'anciens internationaux, dont l'ancien gardien camerounais Joseph-Antoine Bell.

Les débats portent sur le développement technique : formation, jeunes, renforcement des structures techniques et programmes durables au sein des associations. Les participants doivent aussi analyser les performances des sélections africaines à la Coupe du monde 2026.

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