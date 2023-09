Défaite du Togo

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de Maracana se déroule actuellement au Bénin.

Le Togo s’est incliné mardi (2-1) face au Burkina Faso.

Cette compétition rassemble 14 pays d’Afrique ainsi que la France, la Chine, le Canada et les États-Unis.

Prochain match contre le Canada mercredi.

Le Maracana est une variante du soccer née dans les années 1990 sur le campus de l’Université de Cocody en Côte d’Ivoire.

Ce sport se joue six contre six, sans gardien de but, sur une surface aux dimensions semblables à celle du handball.