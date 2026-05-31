Dernière journée de L1

La 26e et dernière journée du championnat national de première division s'est achevée dimanche.

Déjà couronnée championne, l'ASCK a partagé les points avec l'Entente II (0-0), concluant en douceur un exercice 2025-2026 maîtrisé de bout en bout.

L'ASKO a pour sa part terminé en fanfare, écrasant l'AC Barracuda 3-0 au stade municipal de Kara. Les Kondonas terminent vice-champions et se positionnent pour représenter le Togo dans les coupes africaines la saison prochaine.

L'Étoile filante s'est également bien comportée, s'imposant largement face à Espoir FC (3-1) à Tsevié, tandis que Dyto a conclu sa campagne sur une victoire étriquée (1-0) contre Gbohloesu, finissant à un rang honorable.

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Résultats

Asko 3-0 Barracuda

Asck 0-0 Entente II

Unisport 1-2 Gomido

As Tambo 0-0 Semassi

Espoir 1-3 Étoile filante

Dyto 1-0 Gbohloesu

As OTR 1-0 As Binah

Classement

1-Asck 60 pts (+28)

2-Asko 56 pts (+18)

3-Etoile filante 40 pts (+5)

4-Unisport 36 pts (-2)

5-Dyto 33 pts (-4)

6-Entente II 33 pts (+1)

7-Barracuda 32 pts (-3)

8-As Tambo 31 pts (-2)

9-Gbohloe Su 31 pts (-2)

10-Semassi 31 pts (-5)

11-Gomido 30 pts (-9)

12-As Binah 29 pts (-5)

13-As OTR 29 pts (-7)

14-Espoir 25 pts (-13)