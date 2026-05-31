Dernière journée de L1
La 26e et dernière journée du championnat national de première division s'est achevée dimanche.
La 26e et dernière journée du championnat national de première division s'est achevée dimanche.
Déjà couronnée championne, l'ASCK a partagé les points avec l'Entente II (0-0), concluant en douceur un exercice 2025-2026 maîtrisé de bout en bout.
L'ASKO a pour sa part terminé en fanfare, écrasant l'AC Barracuda 3-0 au stade municipal de Kara. Les Kondonas terminent vice-champions et se positionnent pour représenter le Togo dans les coupes africaines la saison prochaine.
L'Étoile filante s'est également bien comportée, s'imposant largement face à Espoir FC (3-1) à Tsevié, tandis que Dyto a conclu sa campagne sur une victoire étriquée (1-0) contre Gbohloesu, finissant à un rang honorable.
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Résultats
Asko 3-0 Barracuda
Asck 0-0 Entente II
Unisport 1-2 Gomido
As Tambo 0-0 Semassi
Espoir 1-3 Étoile filante
Dyto 1-0 Gbohloesu
As OTR 1-0 As Binah
Classement
1-Asck 60 pts (+28)
2-Asko 56 pts (+18)
3-Etoile filante 40 pts (+5)
4-Unisport 36 pts (-2)
5-Dyto 33 pts (-4)
6-Entente II 33 pts (+1)
7-Barracuda 32 pts (-3)
8-As Tambo 31 pts (-2)
9-Gbohloe Su 31 pts (-2)
10-Semassi 31 pts (-5)
11-Gomido 30 pts (-9)
12-As Binah 29 pts (-5)
13-As OTR 29 pts (-7)
14-Espoir 25 pts (-13)