Des coups et de la sueur

Le Togo sera représenté au Road to Legacy of Fighters (RFL) au Mexique le 27 avril prochain par Adams Zikpli.

Engagé dans la catégorie des 66 kg dans le MMA, Zikpli vise à porter haut les couleurs de son pays et espère décrocher des médailles lors de cette compétition.

Adams Zikpli est une figure reconnue du MMA.

Les combats sont organisés dans le respect des règles et des normes de sécurité du MMA, offrant aux combattants une plate-forme pour démontrer leurs compétences techniques, leur force mentale et leur détermination.

Pour beaucoup de sportifs, "Road to Legacy of Fighters" représente une opportunité cruciale de faire progresser leur carrière et de réaliser leurs rêves de devenir des champions de MMA reconnus à l'échelle mondiale.