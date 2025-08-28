Direction l'Arabie Saoudite

Rubriques

L’attaquant togolais Franck Mawuena s’est engagé pour une saison avec Tuwaiq Club (Arabie saoudite).

Le club évolue dans la Saudi Second Division, qui constitue le troisième échelon du football saoudien.

À 31 ans, l’Épervier ajoute un nouveau chapitre à sa carrière.

Franck Mawuena a porté les couleurs de Remo Stars SC au Nigeria, mais aussi évolué en Turquie, en Moldavie et en Belgique. Ce parcours international lui a forgé une solide expérience qu’il espère mettre au service de Touib Club.

