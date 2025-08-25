Rubriques

Le défenseur togolais Nadjombe rejoint Alemannia Aachen

Le défenseur international togolais Pierre Nadjombe, sous contrat avec le FC Magdebourg, rejoint Alemannia Aachen en prêt pour une saison. Le joueur de 22 ans évoluera en troisième division allemande.

Arrivé au FC Magdebourg il y a un an, Nadjombe n’a pas encore trouvé la continuité espérée au sein de l’effectif de deuxième division. Ce prêt constitue une opportunité pour le jeune défenseur de relancer sa progression dans un environnement compétitif.

Pour Alemannia Aachen, ce recrutement est stratégique. Le club, désireux de jouer les premiers rôles en Dritte Liga, renforce ainsi sa ligne défensive avec un profil jeune, rapide et expérimenté.

Formé au FC Cologne, où il a passé six saisons dans les équipes de jeunes, Nadjombe a ensuite rejoint Magdebourg.

