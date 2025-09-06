Rubriques

Éliminatoires Mondial 2026 : le Togo s’incline 2-0 face à la Mauritanie

Les Éperviers du Togo ont connu une nouvelle soirée difficile vendredi en s’inclinant 2-0 face à la Mauritanie, lors de la 7ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Retour des joueurs samedi matin à Lomé © DR

Les Togolais ont rapidement été mis en difficulté, concédant l’ouverture du score dès la 13ᵉ minute de jeu. Malgré quelques tentatives pour revenir dans la partie, la défense togolaise a flanché une nouvelle fois en seconde période, offrant aux Mourabitounes le but du break à la 68ᵉ minute, à la suite d’une erreur de marquage.

Des chances de qualification fortement compromises

Cette défaite assombrit encore davantage l’avenir de la sélection togolaise dans ces éliminatoires. Déjà à la peine dans le groupe B, le Togo reste 4ᵉ avec seulement 4 points après six matchs disputés. Les Éperviers sont désormais distancés par les favoris du groupe, notamment le Sénégal, la RDC et le Soudan, qui occupent les premières places.

Avec ce revers, la route vers le Mondial 2026 semble de plus en plus bouchée pour le Togo. La sélection devra désormais espérer un véritable miracle sportif pour rester en course, tout en se remobilisant pour sauver l’honneur lors des prochaines rencontres.

