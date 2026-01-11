Rubriques

Une journée avare de buts

Disputée ce week-end, la 10ème journée du championnat de première division (D1) aura été l'une des plus pauvres en réalisations offensives. Au total, six buts ont été marqués en cinq rencontres.

Le duo de tête résiste © DR

Cette disette reflète soit une solidité défensive accrue des équipes, soit un manque criant d'efficacité devant les cages adverses. Les supporters présents dans les stades ont assisté à des rencontres verrouillées où les occasions franches se sont faites rares et les prises de risque limitées.

Cette prudence tactique, souvent privilégiée en championnat pour ne pas perdre de points, a clairement nui au spectacle et à l'attractivité des matchs de cette 10ème journée.

Malgré cette journée sans relief, le classement général n'a pas connu de bouleversement au sommet. 

L'ASCK conserve sa première place, talonnée par l'ASKO qui occupe toujours le second rang. Les deux formations de la capitale confirment leur domination sur le championnat et semblent bien parties pour se disputer le titre jusqu'au bout.

Plus bas au classement, les positions restent également relativement stables, laissant penser que cette 10ème journée n'aura pas marqué de tournant décisif dans la course au titre ni dans la lutte pour le maintien.

Unisport et l'Étoile filante se donnent rendez-vous mercredi pour disputer leur match en retard.

______

Résultats 

AS Tambo - AS OTR (0-1)
Asko - AS Binah (1-1)
Asck - AC Barracuda (1-1)
Entente 2 - Espoir FC (0-0)
Gbohloe-su - Gomido (0-1)
Dyto FC - Semassi FC (0-0)

Classement 

1- Asck (23 pts+12)
2- Asko (21pts+6)
3- AC Barracuda (20pts+5)
4- Sémassi FC (15pts+0)
5- Unisport (14pts-1, avec un match en retard)
6- Dyto (13pts-1)
7- Entente Il (12pts+0)
8- Gomido (12pts+0)
9- Étoile Filante (12pts-1, avec un match en retard)
10- Tambo (12pts-2)
11- Espoir FC (12pts-4)
12- Gbohloe-su (10pts-2)
13- AS OTR (8pts-3)
14- AS Binah (4pts-7)

