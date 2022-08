En toute amitié

Les Eperviers disputeront 3 matchs amicaux dans les prochaines semaines contre la Côte d’Ivoire, le Qatar et le Ghana.

Des rencontres qui s’inscrivent dans le cadre des Journées FIFA.

Les deux premiers matchs auront lieu en France et en Autriche.

La composition de l’équipe nationale sera connue prochainement.

Un bon entrainement avant d’entrer dans le vif du sujet.

Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) entre le Togo et le Burkina Faso auront lieu en mars 2023.