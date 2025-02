Entente 2 toujours en tête

La 11ᵉ journée du championnat de première division s'est disputée ce dimanche, avec des rencontres marquées par de belles performances et une compétition de plus en plus serrée en haut du classement.

Entente 2 continue de dominer le championnat, conservant sa place de leader avec un total de 20 points. Cependant, la lutte pour la première place reste acharnée, Unisport FC occupant désormais la deuxième position avec 19 points, soit seulement un point d’écart. Cette rivalité grandissante promet une fin de saison palpitante.

Le fait marquant de cette journée a été la large victoire de Gomido FC face à Doumbe FC (4-1). Gomido FC a dominé son adversaire, affichant une attaque efficace et un jeu collectif bien huilé. Cette performance pourrait être un tournant pour l’équipe, qui cherche à se repositionner parmi les prétendants au haut du tableau.

Au total, 12 buts ont été inscrits lors de cette 11ᵉ journée, confirmant le dynamisme offensif du championnat. Avec une concurrence de plus en plus rude, les prochaines journées s’annoncent décisives dans la course au titre.

Le suspense reste entier alors qu’Entente 2 et Unisport FC continuent de se livrer une bataille intense en tête du classement. La prochaine journée sera cruciale pour confirmer les ambitions de chaque équipe.

______

Résultats

Doumbe FC - Gomido (1-4)

Entente 2 - ASCK (1-1)

ASKO - Ac Barracuda (1-0)

Gbohloe-su - AS Binah (1-1)

Etoile Filante - CDF Haknour (0-0)

Espoir FC - Tambo FC (1-1)

Unisport FC - As OTR (0-0)

Classement

1- Entente 2 (20pts +5)

2- Unisport FC (19pts +6)

3- As OTR (19pts +0)

4- Gbohloe-su (18pts -3)

5- As Binah (17pts +4)

6- ASCK (16pts +4)

7- ASKO (15pts +5)

8- Espoir FC (14pts +1)

9- Gomido FC (13pts +1)

10- Tambo FC (12pts +1)

11- Etoile Filante (11pts -3)

12- CDF Haknour (9pts -3)

13- Doumbe FC (8pts -10)

14- Ac Barracuda (6pts -3)