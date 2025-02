Étoile Filante crée la surprise en battant l’ASCK (3-2)

La 9ᵉ journée du championnat de première division s’est déroulée dimanche, offrant des rencontres intenses et riches en buts. Parmi les faits marquants, Étoile Filante a réalisé un exploit impressionnant en s’imposant face à l’ASCK (3-2), tandis que Unisport FC a confirmé sa bonne dynamique en battant l’AS Gbohloe-su (3-0).

L’un des résultats les plus retentissants de cette journée est la victoire de l’Étoile Filante sur l’ASCK. Malgré le statut de favori de l’ASCK, l’équipe de l’Étoile Filante a su déjouer les pronostics en s’imposant 3 buts à 2, signant ainsi une performance remarquable contre l’un des poids lourds du championnat.

De son côté, Unisport FC a largement dominé l’AS Gbohloe-su, s’imposant sur le score sans appel de 3-0. Cette victoire éclatante témoigne de la forme impressionnante d’Unisport, qui enchaîne les bons résultats.

Au terme de cette journée, Unisport FC occupe la première place du classement avec 18 points, à égalité avec Entente 2, qui se maintient au sommet grâce à ses performances solides depuis le début de la saison.

Avec 21 buts inscrits lors de cette 9ᵉ journée, les attaquants ont répondu présents, offrant un spectacle offensif de qualité aux supporters. Ce total confirme le dynamisme du championnat et le niveau croissant des équipes engagées.

Le championnat continue de tenir ses promesses, et la course au titre reste plus disputée que jamais.

______

Résultats

Doumbe FC - CDF Haknour (3-2)

ASKO - As OTR (2-1)

As Tambo - Gomido FC (0-0)

Espoir FC - Ac Barracuda (1-1)

Unisport FC - As Gbohloe-su (3-0)

Entente 2 - As Binah (2-1)

Etoile Filante - ASCK (3-2)

Classement

1- Unisport FC (18pts +7)

2- Entente 2 (18pts +5)

3- Gbohloe-su (16pts -3)

4- As Binah (15pts +4)

5- As OTR (15pts -1)

6- ASKO (12pts +5)

7- ASCK (12pts +3)

8- Espoir FC (12pts +1)

9- Tambo (10pts +1)

10- Etoile Filante (10pts -2)

11- Gomido FC (9pts -2)

12- Doumbe FC (8pts -4)

13- CDF Haknour (5pts -9)

14- AC Barracuda (3pts -5)