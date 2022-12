Fo-Doh Laba fait un saut à la Primature

Le joueur togolais Fo-Doh Laba, qui évolue au club Al Ain au Emirats Arabes Unis (D1), a rencontré jeudi le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé.

L'attaquant a raflé en août dernier trois trophées aux United Arab Emirates Pro League Awards.

Celui du du meilleur joueur étranger, du meilleur buteur et du plus beau but de la saison.

Il a marqué 30 buts en 27 matchs avec son club.

Les trophées ont été présentés aux responsables de la Fédération togolaise de football (FTF).

Kodjo Fo-Doh Laba a rejoint le club des Émirats en 2019. Son contrat court jusqu’en 2024.