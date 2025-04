Gbavè accueille le futur poumon du football togolais

Le football togolais franchit une étape clé. La Fédération Togolaise de Football (FTF) a lancé lundi le chantier de son tout nouveau Centre Technique National.

Une infrastructure ambitieuse, implantée à Gbavè, à une vingtaine de kilomètres de Lomé, qui va profondément transformer l’écosystème du ballon rond dans le pays.

Ce projet stratégique s’inscrit dans le cadre du programme FIFA Forward, un dispositif de soutien au développement durable du football mondial.

Grâce à cet appui, le Togo se dote d’un outil moderne et multifonctionnel, pensé pour accompagner aussi bien la formation que la performance.

Établi sur un terrain de 20 hectares, le Centre ne sera pas qu’un simple lieu d’entraînement. Il se veut un véritable incubateur de talents et un centre de professionnalisation. En plus de l’accueil des sélections nationales, il servira à former joueurs, entraîneurs, arbitres, encadreurs techniques et administratifs, dans l’objectif d’élever le niveau de compétence à tous les échelons.

La première phase de travaux inclut la construction :

d’un bâtiment d’hébergement de 68 chambres,

de deux salles polyvalentes pour les formations et réunions techniques,

d’un bloc administratif moderne,

d’un terrain synthétique répondant aux normes internationales,

et d’aménagements routiers pour faciliter la circulation interne.

Partenariats locaux et expertise internationale

Pour mener à bien ce chantier, la FTF a confié la maîtrise d’œuvre au cabinet Sara Consult, et le contrôle technique au Groupe Icad. Quatre entreprises – dont trois togolaises et une néerlandaise spécialisée dans les infrastructures sportives – sont chargées de l’exécution des différents lots.

Pour la FTF, ce centre est bien plus qu’un équipement. Il représente un tournant structurel pour l’avenir du football, offrant un environnement de travail de qualité, des outils modernes, et une base solide pour construire les performances de demain.