David Lasaracina, directeur du football au club belge Royal Francs Borains, est en visite au Togo. Ce Belgo-Italien s’intéresse à la détection et au développement des jeunes talents.

David Lasaracina a longtemps été agent de joueurs, avec une licence d’intermédiaire en Belgique, en Allemagne, en Italie et en France. Il gravitait depuis des années autour des Francs Borains, club de Boussu, dans le Hainaut, qui évolue en deuxième division belge (Challenger Pro League).

Il y était conseiller, mais ne pouvait pas figurer dans l’organigramme, son statut d’agent le lui interdisant. En octobre 2024, il a franchi le pas : il a mis fin à ses activités d’agent pour devenir directeur sportif du club.

En mai 2025, il a été promu « Head of Football » et supervise désormais l’ensemble du secteur sportif. Le club est présidé par Georges-Louis Bouchez, président du parti libéral belge MR.

Pendant son séjour, David Lasaracina a rencontré plusieurs dirigeants de clubs, dont ceux de l’Association sportive des chauffeurs de la Kozah (ASCK), championne en titre de D1. Avec eux, il a assisté à un match entre les U17 de l’ASCK et ceux de l’Académie Masia.

Il a aussi visité le centre de formation de Wélou, que l’ASCK est en train de construire. Le club veut en faire une académie professionnelle, avec une école, un internat et des terrains adaptés, pour que les jeunes poursuivent leur scolarité tout en se formant au football.

Les travaux ne sont pas terminés, mais le centre accueille déjà les U13, U15 et U17, ainsi qu’une section féminine.