Pour une entrée en matière, l'ASKO de Kara est servie. Samedi, le représentant togolais ouvre sa campagne en phase de groupes de la Coupe de la Confédération par un déplacement au Maroc, sur la pelouse du Raja Casablanca, l'un des clubs les plus titrés du continent.

Le club a arraché son billet face au FC Diarra du Mali, au terme d'une double confrontation serrée (3-3 au cumul). Le voici de retour sur la scène continentale, avec un objectif : ne pas manquer son entrée en lice face à l'un des adversaires les plus expérimentés de la poule.