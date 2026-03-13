Inauguration prévue en novembre 2026

La mission de la FIFA venue au Togo pour évaluer l’avancement des travaux qu’elle finance sur place a achevé sa mission.

Dans le cadre du programme FIFA Forward, des fonds ont été alloués pour la construction d’un centre technique national à Zio 2 (région Maritime). L’inauguration est prévue en novembre 2026.

FIFA Forward est le programme d'investissement et de développement du football mondial lancé par la FIFA en 2016. Son nom est un acronyme : Football Opportunities Reaching World Ambitions Realised Democratically.

Il repose sur trois piliers : plus d'investissement dans le football, plus d'impact sur le terrain et plus de contrôle dans l'utilisation des fonds. Il vise à développer le football durablement à travers le monde en soutenant les 211 fédérations membres.

Chaque fédération reçoit une allocation annuelle de base de 500 000 dollars, auxquels s'ajoutent des financements supplémentaires pour des projets spécifiques approuvés par la FIFA. Les fonds sont versés en tranches, conditionnés à la bonne utilisation des ressources précédentes.