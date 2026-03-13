Rubriques

Tendances:
Sport

Inauguration prévue en novembre 2026

La mission de la FIFA venue au Togo pour évaluer l’avancement des travaux qu’elle finance sur place a achevé sa mission.

La FIFA débloque de nouveaux fonds pour le Centre Technique de Gbavé © republicoftogo.com

La mission de la FIFA venue au Togo pour évaluer l’avancement des travaux qu’elle finance sur place a achevé sa mission.

Dans le cadre du programme FIFA Forward, des fonds ont été alloués pour la construction d’un centre technique national à Zio 2 (région Maritime). L’inauguration est prévue en novembre 2026.

FIFA Forward est le programme d'investissement et de développement du football mondial lancé par la FIFA en 2016. Son nom est un acronyme : Football Opportunities Reaching World Ambitions Realised Democratically.

Il repose sur trois piliers : plus d'investissement dans le football, plus d'impact sur le terrain et plus de contrôle dans l'utilisation des fonds. Il vise à développer le football durablement à travers le monde en soutenant les 211 fédérations membres.

Chaque fédération reçoit une allocation annuelle de base de 500 000 dollars, auxquels s'ajoutent des financements supplémentaires pour des projets spécifiques approuvés par la FIFA. Les fonds sont versés en tranches, conditionnés à la bonne utilisation des ressources précédentes.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La FIFA fait le point sur le programme Forward

La FIFA fait le point sur le programme Forward

Une délégation de la FIFA conduite par Nataniel Nascimento Brito, manager de développement du Bureau Afrique, est arrivée lundi à Lomé pour évaluer l'état d'avancement du programme FIFA Forward.

16e journée : l'ASCK domine le derby et reste en tête

16e journée : l'ASCK domine le derby et reste en tête

L'ASCK a confirmé son statut de leader en s'imposant dans le choc au sommet face à ses voisins de la Kozah (2-1). Les « chauffeurs » ont dominé leur derby local et consolident leur place en tête du classement.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.