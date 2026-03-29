J19 : cinq matchs, cinq enseignements

La 19e journée de D1 a tenu ses promesses avec plusieurs résultats importants au classement.

L'ASCK confirme sa solidité en disposant de l'AS OTR (1-0), pendant qu'ASKO de Kara écrase l'Entente II (3-1) et maintient la pression en haut du tableau.

Grande nouvelle du jour : Unisport s'offre l'AS Tambo (3-1) et intègre le top 3 pour la première fois de la saison. Une belle montée en puissance du club qui prend goût aux sommets.

L'Étoile Filante ne lâche rien. Les Bleus de la capitale s'imposent face à Gomido (1-0) et se rapprochent dangereusement du trio de tête.

À Sokodé, Semassi répond présent après sa défaite de la semaine dernière. Les Guerriers de Tchaoudjo dominent l'AC Barracuda (2-0) et respirent un peu mieux dans la course au maintien.

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Résultats

As Binah 0-0 As Gbohloesu

Étoile filante 1-0 Gomido

Semassi 2-0 Ac Barracuda

Asko 3-1 Entente II

As Tambo 1-3 Unisport

Espoir Fc 0-0 Dyto Fc

As OTR 0-1 Asck

Classement

1-Asck 45 pts (+23)

2-Asko 43 pts (+14)

3-Unisport 32 pts (+2)

4-Etoile filante 29 pts (+3)

5-Gbohloesu 28 pts (+2)

6-Barracuda 27 pts (+1)

7-Entente II 24 pts (-1)

8-As Tambo 23 pts (-2)

9-Dyto 22 pts (-4)

10-Semassi 20 pts (-7)

11-As Binah 19 pts (-4)

12-As OTR 18 pts (-7)

13-Gomido 17 pts (-8)

14-Espoir Fc 17 pts (-11)