Jeunes espoirs du foot

Le Togo a été sélectionné pour participer au FC Bayern Youth Cup.

C'est le plus grand et le plus ancien tournoi international de football réservé aux jeunes organisé par le célèbre club de football allemand.

L'objectif est de donner aux enfants du monde entier âgés de 14 à 16 ans, la possibilité d’exprimer leur talent.

Seuls les joueurs des centres de formation et des académies sont autorisés à y participer.

Des épreuves de sélection se dérouleront prochainement au Togo qui avait déjà pris part à tournoi en 2020.