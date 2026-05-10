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L'ASCK creuse l'écart, l'AS Binah crée la sensation

Leader incontesté, l'ASCK s'impose à Lomé et profite de la défaite de l'ASKO pour prendre une sérieuse option sur le titre.

L'ASCK vers le sacre © republicoftogo.com

La 23e journée du championnat de première division a livré son lot de surprises et de certitudes ce dimanche, avec en toile de fond un leader qui s'envole et un dauphin qui chute.

En déplacement à Lomé, l'ASCK s'est imposé face à l'AC Barracuda sur le score d’1-0, une victoire courte mais précieuse, d'autant plus que son dauphin direct a concédé une défaite inattendue. Le leader prend ainsi une sérieuse option pour le sacre à quelques journées du terme.

La grosse surprise de la journée est signée AS Binah, qui a terrassé l'ASKO sur le score fleuve de 4-3 dans un match à rebondissements. Un résultat qui fait beaucoup de mal au dauphin du championnat et redistribue les cartes en haut du classement.

Dans le bas du tableau, Semassi se relance brillamment en dominant Dyto sur le score de 2-0, un succès qui redonne de l'air à une équipe en quête de points pour assurer son maintien. Gomido s'en sort également en écartant l'As Gbohloe Su (1-0).

En revanche, l'AS OTR laisse filer des points précieux en étant tenu en échec par l'AS Tambo (0-0), un résultat qui complique sa situation dans la course au maintien.

Le sprint final s'annonce haletant. L'ASCK tient le bon bout. Mais rien n'est encore joué.

______

Résultats

Étoile filante 1-0 Unisport
As OTR 0-0 As Tambo
As Binah 4-3 Asko
Semassi 2-0 Dyto
Gomido 1-0 Gbohloe Su
Espoir Fc 0-0 Entente II
Barracuda 0-1 Asck

Classement

1-Asck 55 pts (+27)
2-Asko 49 pts (+14)
3-Unisport 35 pts (+0)
4-Etoile filante 34 pts (+3)
5-Entente II 31 pts (+2)
6-Gboelhoe-su 30 pts (+0)
7-Barracuda 30 pts (+0)
8-As Tambo 30 pts (+0)
9-Dyto 29 pts (+0)
10-Semassi 26 pts (-6)
11-As Binah 25 pts (-5)
12-As OTR 23 pts (-8)
13-Gomido 23 pts (-11)
14-Espoir 21 pts (-12)

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