Les autorités ont salué la victoire des Éperviers face aux Fennecs d’Algérie, mardi à Lomé.

Abdul-Fahd Fofana, le ministre délégué chargé des Sports, estime que c’est un succès collectif. Il a d’abord remercié le président du Conseil, Faure Gnassingbé, pour les moyens mis à la disposition de l’équipe, puis les joueurs et le staff.

Le ministre met toutefois en garde contre tout excès de confiance : « Gardons le cap jusqu’à la qualification pour la CAN 2027. »

Le message tombe à point. Ce succès, que peu de gens attendaient, relance le Togo dans la course. Les Éperviers sont deuxièmes du groupe I avec 6 points, juste derrière l’Algérie (7 points), devant la Zambie (5 points) et le Burundi (3 points). Il leur reste deux matchs à jouer, face à la Zambie et au Burundi.

Il faut également saluer l’expertise du sélectionneur Patrice Neveu dont la stratégie commence à payer.