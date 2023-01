Le championnat légèrement décalé pour laisser les coudées franches à ASKO

Le championnat de premier division sera en mode pause les 12 et 19 février prochains en raison des rencontres de la Coupe de la confédération africaine de football à laquelle participe ASKO de Kara.

ASKO rencontrera le 12 février à Lomé les égyptiens de Future FC. L’équipe s’envolera ensuite vers le Maroc pour un match contre As Far club.

La FTF a du réaménager son calendrier. La 16e journée du championnat de D1 aura lieu les 1er et 2 février et la 17e journée, les 4 et 5 février.