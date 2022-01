Le CNOT espère des jours meilleurs

Pandémie ou pas, le comité national olympique du Togo (CNOT) place la barre très haut en ce début d’année 2022.

Après deux ans de pause liée à la pandémie, elle a l’espoir de relancer toutes les disciplines sportives.

‘Les compétitions ont été durement impactées par la crise sanitaire. Au Togo comme partout ailleurs, la pandémie a fait payer un lourd tribut au monde sportif’, a déclaré lundi, Daladem Akpaki, le président du CNOT.

‘Nos championnats ont connu une traversée du désert. Nos athlètes, même s’ils continuent de s’entrainer, ont soif de challenges, de victoires, de médailles’ a-t-il poursuivi’, a-t-il ajouté.

Le CNOT veut renouer avec les compétions, les stages et les formations des athlètes, des entraineurs et relancer les championnats afin de permettre aux athlètes d’être aptes pour prendre part aux compétitions régionales, continentales et internationales.

Les velléités du CNOT sont à saluer. Aura-t-il la possibilité de les mettent en oeuvre.

Tout dépend de l’évolution de l’épidémie.