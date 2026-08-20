Le compte à rebours est lancé

Le Togo débutera les éliminatoires de la CAN 2027 le 23 septembre face au Burundi, avant de filer en Zambie quatre jours plus tard.

Dans ce groupe I, l'Algérie complète l'affiche.

Seules les deux premières équipes du groupe décrocheront leur billet pour la phase finale, prévue en 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Pour Patrice Neveu, ces éliminatoires marqueront surtout ses grands débuts officiels sur le banc togolais, sept mois après sa nomination.

Le technicien français aborde ce rendez-vous avec des indicateurs plutôt encourageants : sur les quatre derniers matchs amicaux, les Éperviers affichent deux victoires et deux nuls.

Reste l'essentiel : le Togo n'a plus foulé les pelouses d'une phase finale de CAN depuis 2017.

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Groupe 1 : Algérie, Togo, Zambie, Burundi