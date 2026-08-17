Rubriques

Tendances:
Sport

Bodé rejoint Mazembe

À 31 ans, le latéral droit international togolais Abdoul-Sabourh Bodé quitte le Stade Malien de Bamako pour rejoindre la RDC et les couleurs de Mazembe.

Abdoul-Sabourh Bodé © DR

À 31 ans, le latéral droit international togolais Abdoul-Sabourh Bodé quitte le Stade Malien de Bamako pour rejoindre la RDC et les couleurs du tout-puissant Mazembe.

Avant son aventure malienne, le défenseur avait fait ses armes sur la scène nationale, passant par l'AS Togo Port (aujourd'hui AC Barracuda), l'ASCK et l'ASKO de Kara.

C'est avec ce dernier club qu'il s'est véritablement forgé une expérience continentale, disputant plusieurs campagnes africaines en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération.

Bodé incarne cette génération de joueurs formés au championnat togolais, capables de s'exporter et de briller au-delà des frontières. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Mara'Monde 2026 : cap sur le Cameroun

Mara'Monde 2026 : cap sur le Cameroun

Le tirage au sort de la deuxième édition de la Coupe du Monde de Maracana, Mara'Monde 2026, a placé le Togo dans le groupe C, aux côtés du Canada, de la France et des États-Unis.

Etape cruciale avant les JO

Etape cruciale avant les JO

Cap sur l'Égypte pour le beach-volley togolais ! L'équipe nationale s'est envolée dimanche pour Alexandrie (Egypte), où elle disputera dès le 18 août le championnat d'Afrique des nations, un rendez-vous majeur sur la route des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Et pourquoi pas le Sénégal ?

Et pourquoi pas le Sénégal ?

Plus de huit mois après son départ de la sélection togolaise, Nibombé Daré se porte officiellement candidat au poste de sélectionneur du Sénégal, champion d'Afrique en titre.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.