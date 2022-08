L’international Togolais Kodjo Fo-Doh Laba (Al Ain FC, D1, Emirats arabes unis) a raflé samedi trois trophées aux United Arab Emirates Pro League Awards.

Celui du du meilleur joueur étranger, du meilleur buteur et du plus beau but de la saison.

Il a marqué 30 buts en 27 matchs avec son club.

Kodjo Fo-Doh Laba est sous contrat jusqu’en 2024