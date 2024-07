Le tirage au sort de la CAN 2025 place le Togo dans un groupe difficile

La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé jeudi à Johannesburg au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025).

Le Togo se retrouve dans le groupe E, aux côtés de l’Algérie, du Libéria et de la Guinée Équatoriale. Ce groupe promet d’être particulièrement compétitif, avec des adversaires de haut niveau et des équipes en pleine ascension sur le continent africain.

L’Algérie, souvent considérée comme une grande nation du football africain, représente une menace sérieuse pour le Togo.

Les Fennecs, avec leur riche palmarès et leur talent indéniable, ont les moyens de dominer ce groupe. Emmenée par des stars évoluant dans les plus grands championnats européens, l’équipe algérienne est déterminée à montrer sa supériorité sur le terrain.

Le Libéria et la Guinée Équatoriale, bien que moins titrés que l’Algérie, ont montré une progression remarquable ces dernières années.

Le Libéria, sous l'impulsion de jeunes talents prometteurs, et la Guinée Équatoriale, avec ses récents succès dans les compétitions continentales, représentent des adversaires redoutables.

Ces équipes ont su se hisser progressivement parmi les formations respectées du football africain, rendant chaque match de ce groupe E hautement disputé.

Un défi pour les Éperviers

Pour les Éperviers du Togo, cette campagne éliminatoire s’annonce comme un véritable défi. Les échecs successifs lors des éditions 2019, 2021 et 2023 de la CAN sont encore frais dans les mémoires. Cette nouvelle campagne offre cependant une opportunité unique de redorer le blason du football togolais et de regagner la confiance des supporters.

Les joueurs togolais devront redoubler d’efforts et faire preuve d’une détermination sans faille pour espérer se qualifier. La préparation physique, la cohésion d’équipe et les stratégies de jeu seront des éléments clés pour surmonter les obstacles posés par des adversaires de haut calibre.

Les enjeux de ces éliminatoires vont au-delà de la simple qualification pour la CAN 2025. Ils représentent une chance pour le Togo de montrer son potentiel et de prouver que le football togolais peut rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Les matchs à venir seront scrutés avec attention par les supporters et les observateurs, dans l’espoir de voir les Éperviers renouer avec le succès.

Le soutien des supporters sera également crucial. Leur passion et leur engagement peuvent fournir aux joueurs l’énergie nécessaire pour surmonter les défis et viser la qualification. Chaque match à domicile sera une opportunité de galvaniser l’équipe et de créer une ambiance de ferveur et de solidarité autour des Éperviers.

______

Les poules en compétition

Poule A

Gambie

Comores

Madagascar

Tunisie

Poule B

Lesotho

Centrafrique

Gabon

Maroc

Poule C

Botswana

Mauritanie

Cap Vert

Egypte

Poule D

Rwanda

Lybie

Bénin

Nigeria

Poule E

Liberia

Togo

Guinée Équatoriale

Algérie

Poule F

Niger

Soudan

Angola

Ghana

Poule G

Tchad

Sierra Leone

Zambie

Cote d'ivoire

Poule H

Ethiopie

Tanzanie

Guinée

RD Congo

Poule I

Eswatini

Guinée Bissau

Mozambique

Mali

Poule J

Zimbabwe

Kenya

Namibie

Cameroun

Poule K

Soudan du Sud

Congo

Ouganda

Afrique du Sud

Poule L

Burundi

Malawi

Burkina Faso

Sénégal