Au terme de la 17e journée du championnat de première division disputée dimanche, aucun changement notable.

ASKO conserve son titre de leader et on voit mal qui pourrait remettre en cause son leadership.

12 buts ont été marqués.

______

Résultats

Kakadl FC - As Binah (0-1)

ASKO - Espoir FC (3-0)

Gomido FC - As OTR (1-0)

Gbohloe-su - Anges FC (1-0)

Entente ll - ASCK (2-2)

Tambo FC - Dyto (0-1)

Unisport FC - Semassi FC (0-0)

Classement

1- ASKO (41pts +19)

2- ASCK (32pts +15)

3- As Binah (30pts +8)

4- Dyto FC (28pts +8)

5- Unisport FC (26pts +2)

6- Gbohloe-su (24pts +4)

7- Semassi FC (24pts +4)

8- As OTR (23pts -2)

9- Gomido FC (22pts -1)

10- FC Espoir (19pts -5)

11- Entente ll (17pts -6)

12- Kakadl (17pts -10)

13- As Togo-port (16pts -4)

14- Anges FC (13pts -7)

15- Tambo FC (13pts -12)

16- Sara FC (8pts -13)