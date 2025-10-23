Rubriques

Tendances:
Sport

Léger report

Initialement prévu pour démarrer le 26 octobre, le championnat de première division (D1) débutera finalement le 9 novembre, a annoncé la Fédération togolaise de football (FTF).

14 clubs engagés © republicoftogo.com

Initialement prévu pour démarrer le 26 octobre, le championnat de première division (D1) débutera finalement le 9 novembre, a annoncé la Fédération togolaise de football (FTF).

La FTF a expliqué que ce report de deux semaines vise à permettre aux clubs et à tous les acteurs impliqués de mieux se préparer, tant sur le plan sportif qu’organisationnel. La décision a été prise en concertation avec les dirigeants de clubs.

La saison 2025-2026 réunira 14 clubs qui s’affronteront sur 26 journées, jusqu’au mois de mai prochain, pour tenter de décrocher le titre national.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le championnat reprend le 26 octobre

Le championnat reprend le 26 octobre

La nouvelle saison du championnat de première division(D1) est lancée. La Fédération togolaise de football (FTF) a dévoilé le calendrier de la saison.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.