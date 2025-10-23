Léger report

Initialement prévu pour démarrer le 26 octobre, le championnat de première division (D1) débutera finalement le 9 novembre, a annoncé la Fédération togolaise de football (FTF).

La FTF a expliqué que ce report de deux semaines vise à permettre aux clubs et à tous les acteurs impliqués de mieux se préparer, tant sur le plan sportif qu’organisationnel. La décision a été prise en concertation avec les dirigeants de clubs.

La saison 2025-2026 réunira 14 clubs qui s’affronteront sur 26 journées, jusqu’au mois de mai prochain, pour tenter de décrocher le titre national.