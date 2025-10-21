Rubriques

Tendances:
Sport

Les athlètes togolais se préparent pour Riyad

Les sportifs togolais participeront aux les Jeux de la Solidarité islamique prévus du 7 au 21 novembre 2025 à Riyad, en Arabie saoudite.

57 nations engagées © republicoftogo.com

Les sportifs togolais participeront aux les Jeux de la Solidarité islamique prévus du 7 au 21 novembre 2025 à Riyad, en Arabie saoudite.

Organisés sous l’égide de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), les Jeux de la Solidarité islamique rassemblent des athlètes issus de plus de 57 pays membres. Lancés pour la première fois en 2005, ils ont pour objectif de promouvoir la fraternité et la solidarité entre les nations musulmanes à travers le sport.

La 5ᵉ édition, initialement prévue en 2021 à cause de la pandémie, s’est finalement tenue en 2022 à Konya (Turquie). Pour 2025, Riyad accueille les jeux, qui verront s'affronter les meilleures nations dans plus de 20 disciplines, allant de l’athlétisme à la natation, en passant par le judo, le taekwondo ou encore le football.

Cet événement proposera des compétitions dans 21 disciplines. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le championnat reprend le 26 octobre

Le championnat reprend le 26 octobre

La nouvelle saison du championnat de première division(D1) est lancée. La Fédération togolaise de football (FTF) a dévoilé le calendrier de la saison.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.