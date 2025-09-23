Les Éperviers veulent finir dignement

Les Éperviers s’apprêtent à disputer deux nouvelles rencontres dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.

Le 10 octobre, l’équipe nationale recevra la République Démocratique du Congo (RDC) au stade de Kégué à Lomé. Trois jours plus tard, le 13 octobre, le Togo se déplacera à Juba pour affronter le Soudan du Sud au National Stadium.

Ces confrontations n’auront pas d’enjeu sportif. Avec seulement 7 points en huit journées, le Togo est déjà éliminé de la course à la qualification.

Le groupe B est largement dominé par le Sénégal (18 points), suivi de près par la RDC (16 points) et le Soudan (12 points). Les Éperviers, 4ᵉ avec 7 points, devancent toutefois la Mauritanie (6 points) et le Soudan du Sud (4 points).