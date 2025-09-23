Rubriques

Tendances:
Sport

Les Éperviers veulent finir dignement

Les Éperviers s’apprêtent à disputer deux nouvelles rencontres dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.

Deux rencontres sans enjeu © republicoftogo.com

Les Éperviers s’apprêtent à disputer deux nouvelles rencontres dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.

Le 10 octobre, l’équipe nationale recevra la République Démocratique du Congo (RDC) au stade de Kégué à Lomé. Trois jours plus tard, le 13 octobre, le Togo se déplacera à Juba pour affronter le Soudan du Sud au National Stadium.

Ces confrontations n’auront pas d’enjeu sportif. Avec seulement 7 points en huit journées, le Togo est déjà éliminé de la course à la qualification.

Le groupe B est largement dominé par le Sénégal (18 points), suivi de près par la RDC (16 points) et le Soudan (12 points). Les Éperviers, 4ᵉ avec 7 points, devancent toutefois la Mauritanie (6 points) et le Soudan du Sud (4 points).

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

ASCK : un nul prometteur face à la Renaissance de Berkane

ASCK : un nul prometteur face à la Renaissance de Berkane

L’Association Sportive des Conducteurs de la Kozah (ASCK) a signé une belle performance dimanche au stade de Kégué, en tenant en échec la Renaissance Sportive de Berkane (Maroc) lors du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des Champions.

Bienvenue au Bénin

Bienvenue au Bénin

Le stade de Kégué à Lomé devient l’hôte de plusieurs rencontres internationales impliquant des clubs et sélections béninoises.

CDF Haknour conteste sa relégation en D2

CDF Haknour conteste sa relégation en D2

La saison 2025-2026 du championnat de première division (D1), prévue pour démarrer officiellement le 12 octobre prochain, s’ouvre dans un climat de tension. Le Centre de Développement du Football Haknour (CDF Haknour), relégué en deuxième division (D2) à l’issue de la saison précédente, refuse d’accepter cette décision.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.