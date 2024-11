Les Togolais montrent leurs muscles

Le bodybuilding togolais est à l'honneur ! Mario Dimake et Charles Afatchao, deux figures emblématiques de la discipline, porteront les couleurs du Togo lors de la finale mondiale de prévue le 30 novembre prochain en Allemagne.

Une qualification historique qui fait suite à leurs performances lors du tout premier Championnat d'Afrique des Nations de Bodybuilding, baptisé « Assoukabody Bénin 2024 ».

Le Togo a marqué les esprits lors de cette compétition régionale. Avec 12 athlètes en compétition, dont une femme, la délégation togolaise a décroché un total impressionnant de 11 médailles, réparties comme suit :

Fort de ces performances, Dimake et Afatchao se préparent activement pour affronter les meilleurs bodybuilders du monde en Allemagne.

Le bodybuilding, également appelé culturisme, est une discipline sportive qui consiste à développer et à sculpter la masse musculaire grâce à des entraînements intensifs, une alimentation rigoureuse et une hygiène de vie exemplaire. Il s'agit d'une combinaison de force physique, de discipline mentale, et d'esthétisme corporel.