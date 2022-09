Match nul à Casa

Match nul mardi (2-2) entre le Togo et la Guinée Equatoriale à Casablanca.

Une rencontre amicale dans le cadre des Journées FIFA.

Le premier but togolais a été marqué par David Henen et le second par Fodoh laba.

Peu importe le résultat. Ces rencontres permettent au sélectionneur des Eperviers, Paulo Duarte, de préparer l'équipe aux matchs à venir; beaucoup plus importants.

Il s'agit des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN, côte d'Ivoire) en 2023.