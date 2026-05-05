Mathilde Maggioli vise les étoiles

Le Togo sera présent sur la scène mondiale de la gymnastique rythmique. Mathilde Maggioli représentera le pays aux Championnats du monde, prévus du 12 au 16 août 2026 à Francfort, en Allemagne, l’une des compétitions les plus prestigieuses de la discipline à l'échelle planétaire.

Née à Metz, en France, en 2008, d'un père français et d'une mère togolaise, Mathilde Maggioli représente le Togo depuis 2024.

Elle avait déjà eu l'honneur de défendre les couleurs nationales aux Jeux olympiques de Paris, une expérience fondatrice pour une athlète de sa génération.

Boursière de la Solidarité Olympique, elle bénéficie d'un soutien international qui lui permet de se former et de se préparer dans les meilleures conditions.

Sa qualification pour Francfort a été décrochée au terme du championnat d'Afrique de gymnastique, une première étape franchie avec succès, qui ouvre la voie à une compétition mondiale d'envergure.

Les Championnats du monde de Francfort rassembleront l'élite mondiale de la discipline, avec des gymnases individuelles et des ensembles venus des quatre coins du globe. La compétition se déroulera à la Festhalle Frankfurt, une salle emblématique capable d'accueillir plusieurs milliers de spectateurs, dans une ambiance électrique qui caractérise les grands rendez-vous mondiaux du sport.

Pour Mathilde Maggioli, l'objectif de Francfort est de maximiser ses chances de qualification et accumuler de l'expérience au plus haut niveau mondial. Car l'horizon qu'elle fixe est plus lointain encore, les Jeux olympiques d'été de Los Angeles en 2028, où elle espère briller sous les couleurs du Togo sur la plus grande scène sportive du monde.