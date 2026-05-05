Rubriques

Tendances:
Sport

Mathilde Maggioli vise les étoiles

Le Togo sera présent sur la scène mondiale de la gymnastique rythmique. Mathilde Maggioli représentera le pays aux Championnats du monde, prévus du 12 au 16 août 2026 à Francfort, en Allemagne, l’une des compétitions les plus prestigieuses de la discipline à l'échelle planétaire.

Mathilde Maggioli © DR

Le Togo sera présent sur la scène mondiale de la gymnastique rythmique. Mathilde Maggioli représentera le pays aux Championnats du monde, prévus du 12 au 16 août 2026 à Francfort, en Allemagne, l’une des compétitions les plus prestigieuses de la discipline à l'échelle planétaire.

Née à Metz, en France, en 2008, d'un père français et d'une mère togolaise, Mathilde Maggioli représente le Togo depuis 2024. 

Elle avait déjà eu l'honneur de défendre les couleurs nationales aux Jeux olympiques de Paris,  une expérience fondatrice pour une athlète de sa génération. 

Boursière de la Solidarité Olympique, elle bénéficie d'un soutien international qui lui permet de se former et de se préparer dans les meilleures conditions.

Sa qualification pour Francfort a été décrochée au terme du championnat d'Afrique de gymnastique, une première étape franchie avec succès, qui ouvre la voie à une compétition mondiale d'envergure.

Les Championnats du monde de Francfort rassembleront l'élite mondiale de la discipline, avec des gymnases individuelles et des ensembles venus des quatre coins du globe. La compétition se déroulera à la Festhalle Frankfurt, une salle emblématique capable d'accueillir plusieurs milliers de spectateurs, dans une ambiance électrique qui caractérise les grands rendez-vous mondiaux du sport.

Pour Mathilde Maggioli, l'objectif de Francfort est de maximiser ses chances de qualification et accumuler de l'expérience au plus haut niveau mondial. Car l'horizon qu'elle fixe est plus lointain encore, les Jeux olympiques d'été de Los Angeles en 2028, où elle espère briller sous les couleurs du Togo sur la plus grande scène sportive du monde.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Faire du rugby un sport d'élite

Faire du rugby un sport d'élite

La Fédération togolaise de rugby (FTR) a lancé un programme de formation des entraîneurs et encadreurs, animé par le Tunisien Sahraoui Mohamed, officier régional de développement de Rugby Afrique. 

Neveu part à la chasse aux talents

Neveu part à la chasse aux talents

Patrice Neveu ne perd pas de temps. Arrivé à la tête des Éperviers du Togo il y a quelques semaines, le sélectionneur national a déjà entamé sa tournée des centres de formation, accompagné de son adjoint Yannick Quesnel. Académie Swallows, Haady Sport de Lomé — le technicien français va chercher les futurs talents là où ils se forgent.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.