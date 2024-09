Rendez-vous le 10 octobre à Alger

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, mardi, la date et le lieu de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, qui verra s'opposer le Togo à l'Algérie.

Cette rencontre cruciale se tiendra le 10 octobre prochain au stade du 19 Mai 1956 à Alger.

Ce match revêt une importance capitale pour les Éperviers qui cherchent à se racheter après plusieurs échecs successifs lors des précédentes éditions de la CAN en 2019, 2021 et 2023.

Les désillusions de ces dernières années ont laissé des cicatrices profondes dans la mémoire des supporters togolais, avides de voir leur équipe retrouver son niveau et redorer son blason sur la scène continentale.

La nouvelle campagne d'éliminatoires représente donc une opportunité pour le Togo de reconquérir la confiance du public et de se repositionner parmi les meilleures équipes du continent.

Après cette première confrontation en Algérie, l’équipe algérienne fera le déplacement au stade de Kégué à Lomé pour le match retour. Si la date et l’heure de cette seconde rencontre restent à préciser, elle sera tout aussi déterminante dans la course à la qualification pour la CAN 2025.

Pour espérer décrocher une qualification, les joueurs togolais devront faire preuve d'une détermination sans faille et d'une préparation rigoureuse.

L’Algérie, forte de ses récentes performances, ne sera pas un adversaire facile, mais le Togo a une chance de se surpasser et de prouver qu'il mérite sa place parmi l’élite du football africain.