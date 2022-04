Retour en Afrique de l'Ouest

Le Français Hubert Velud a été nommé en fin de semaine sélectionneur de l'équipe du Burkina Faso pour une durée de deux ans, en remplacement de Kamou Malo, a annoncé la Fédération burkinabè de football (FBF).

À 62 ans, cet ancien gardien de but de Reims (1976-1989) est un fin connaisseur du football africain : en tant que sélectionneur, il a qualifié le Togo et le Soudan à la Coupe d'Afrique des Nations, et remporté la Coupe de la confédération d'Afrique en 2016 avec le club congolais du Tout Puissant Mazembé.

Velud a dirigé le Togo en 2009-2010, ainsi que de nombreux clubs africains, dont la JS Kabylie, l'USM Alger (Algérie) et le TP Mazembe (RD Congo).

Pour les qualifications de la CAN 2023, le Togo et le Burkina Faso sont logés dans le Groupe B.