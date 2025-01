Roggerio Nyakossi rejoint un club belge

Le défenseur Roggerio Nyakossi, âgé de 21 ans et d’origine togolaise, a rejoint le club belge OH Leuven, évoluant en Jupiler Pro League (D1 Belgique).

Nyakossi, qui jouait auparavant avec l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille, s'est engagé jusqu’en 2027.

‘Nyakossi est un joueur avec beaucoup de potentiel, et je suis très heureux que nous puissions le recruter définitivement depuis Marseille. Nous croyons en ses qualités et souhaitons investir dans l’avenir de notre équipe avec ce transfert », a déclaré le patron du club belge.

OH Leuven est connu pour son investissement dans les jeunes talents et son engagement envers le développement des joueurs. Avec des infrastructures modernes et un encadrement technique de haut niveau, le club offre un environnement propice à l'épanouissement des jeunes espoirs.

