Silva Ayi Kani signe au Maccabi Haïfa

Le mercato estival se poursuit pour les footballeurs togolais évoluant à l’étranger. L’attaquant Silva Ayi Kani, 21 ans, a officiellement signé un contrat de trois ans avec le Maccabi Haïfa, pensionnaire de la première division israélienne.

Formé en Israël au Bnei Yehuda, Ayi Kani a rapidement gravi les échelons. Passé par l’Austria Vienne (Autriche), il a surtout explosé la saison dernière sous les couleurs du Beitar Jérusalem, où il a terminé meilleur buteur du club avec 8 réalisations en seulement 11 titularisations.

Une efficacité redoutable qui n’est pas passée inaperçue : les dirigeants du Maccabi Haïfa, habitués à disputer la scène européenne, ont décidé de miser sur son talent pour renforcer leur secteur

L’opération témoigne de la confiance placée en ce jeune attaquant explosif, réputé pour sa vitesse et son sens du but. Pour Ayi Kani, ce transfert est l’opportunité de s’illustrer au plus haut niveau, dans un club qui compte parmi les plus compétitifs du championnat israélien.